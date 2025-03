Galateo per universitari: bene la sincerità, ma meglio ripassare le regole del bon ton

IL: Per le cene formali consiglio sempre la camicia di seta e niente pantaloni corti per gli uomini. Poi dipende sempre dal contesto, ad un ricevimento ad esempio si va in lungo. In generale, tutto è commisurato al contesto: non si va in università con vestiti traforati e reggiseno a vista, neanche d’estate. Non si mostrano le mutande, regola che vale sia al femminile sia a maschile, ovviamente. Detto ciò, lo dico da ex insegnante e assistente sociale, l’abbigliamento non denota il ragazzo.