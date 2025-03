Sumaya Abdel Qader: la convivenza tra culture si gioca nella gestione degli spazi urbani

SQA: Capire chi siamo è sempre un lavoro in continuo divenire, un lavoro che si evolve nel tempo, perché noi stessi cambiamo. Cerchiamo costantemente un nuovo “noi”, un nuovo modo di essere, che si trasforma continuamente. Per me, ogni tappa della mia vita è stata un passo in avanti verso la conoscenza di un pezzo di me stessa. È stata una continua ricerca di chi sono e, soprattutto, di chi posso essere. Non è stato facile, perché il giudizio e i pregiudizi degli altri hanno pesato molto. Però, posso dire che c’è stato un passaggio che mi ha dato serenità nella mia identità plurale: quando sono diventata consigliera comunale a Milano. È stato un periodo in cui ho vissuto una feroce critica politica e un’aggressione razzista, ma lì ho capito quanto fosse importante battersi per ciò che si è, non solo per se stessi, ma per tutte le persone che rappresento nel sostenere l’importanza della diversità e della pluralità.