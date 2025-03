Musica classica: come le note del passato possono conquistare i giovani

MM: Una prima ragione può essere – semplicemente – quella di ascoltare musica: per i giovani, questo rappresenta una possibilità, certo, ma anche un bisogno concreto. Il nostro ruolo è quello di cercare di mettere in condizione più gente possibile di venire a conoscenza della musica. Una seconda ragione è quella di una possibilità lavorativa nell’ambito: la musica è un mestiere, che in Europa rappresenta una concreta occupazione, ma che fatica ad avere lo stesso riconoscimento in Italia.

La musica poi – questa la terza ragione – dovrebbe rappresentare un fattore socializzante e aggregativo importante per i ragazzi: i teatri europei, in questo senso, rappresentano un modello a cui ambire e, anche nel nostro piccolo, dobbiamo riconsiderare il concerto non solo come evento musicale fine a sé stesso, ma come occasione sociale preziosa. Andare ad un concerto, come quarta ragione, può diventare una vera e propria lezione: io sostengo che ogni composizione che ascoltiamo rappresenti un fatto sociale e una testimonianza di vita che ci più insegnare molto più di tanti libri di storia, permettendoci di entrare nel vissuto dell’autore e di comprendere nel profondo il suo pensiero e la sua estetica. In ultimo…la musica fa innamorare, in ogni senso.