Da «Agritravel» sette cammini per esplorare a passo lento

Questo cammino prende il via da Bergamo e, attraverso i Comuni che costeggiano il fiume Serio, le Valli d’Argon, la Val Cavallina, la Val Borlezza e la Valle Camonica, arrivano in Val di Sole e in Val Rendena, fino a Carisolo in Trentino, per un totale di 225 chilometri in dodici tappe. Il percorso di media difficoltà si snoda per la maggior parte lungo la mezza costa dei rilievi montani, anche se presenta qualche salita impegnativa soprattutto al Passo del Tonale.