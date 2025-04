Playlist orobica, una guida per ascoltare le nuove uscite e seguire i concerti

Freschi, funky e «dissetanti». Questo sono i Funky Lemonade, la band nata 2015 da un’idea dei fratelli Luca e Matteo Coluccia. Il combo orobico proporrà in anteprima l’11 aprile al Druso di Ranica il nuovo singolo «Per Sport» e, per l’occasione, si esibirà con una line up di ben otto componenti in una nuova scaletta che li accompagnerà nel prossimo tour. Il consiglio è quello di non mancare, anche perché se già di per sé è bello supportare le proposte musicali nostrane, con questa formazione la cosa si fa estremamente semplice e naturale per via del loro approccio unico ed estremamente coinvolgente alla musica.