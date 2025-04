Le «mappe mentali» come poesia: Nausicaa Pezzoni e le (tante) forme dell’abitare

NP: È un’indagine che nasce all’interno del mio dottorato di ricerca in «Governo e progettazione del territorio», svolto presso il Politecnico di Milano qualche anno fa; l’indagine si sforza di comprendere le dinamiche che contraddistinguono l’abitare contemporaneo e la sua transitorietà, una transitorietà che l’urbanistica attuale non contempla, tanto meno per quanto riguarda il welfare. Il metodo con cui ho condotto questa ricerca si ispira al lavoro di Kevin Andrew Lynch, urbanista e architetto statunitense che, con il libro «L’immagine della città», illustra come i frequentatori delle città percepiscano lo spazio urbano e come organizzino ed elaborino le informazioni spaziali che ricevano durante le loro esperienze. Lo strumento per fare ciò (che ho attualizzato) è quello della «mappa mentale», costituita da cinque elementi: percorsi (strade e altri canali, utilizzati dalla gente per spostarsi), margini (confini e limiti, come mura, edifici o spiagge), quartieri (sezioni relativamente larghe della città, contraddistinte da una propria identità), nodi (punti focali della città: d’incontro, per esempio) e riferimenti (punti di orientamento). Ho dunque chiesto ai migranti di disegnare una mappa di Milano. Il risultato sono state cento mappe del capoluogo lombardo che hanno svelato quelle dimensioni dell’abitare e delle geografie urbane che le mappe tecniche non riescono a rappresentare. Questa è la città «sradicata»: una rappresentazione che si sviluppa completamente da quella consueta, che, spesso, crediamo essere l’unica (e reale) raffigurazione del territorio. Del resto, le immagini di una città sono tante quanti sono gli occhi che la osservano ed esse prendono forma anche in relazione al gesto estetico di chi le rappresenta. Per questo, mi piace pensare che le mappe mentali non siano dei semplici disegni ma delle vere e proprie poesie. Da questo progetto, ne è scaturito anche un altro: «I migranti mappano l’Europa»; una proposta per l’Europa affinché possa provarsi a rappresentare da un altro punto di vista. Ne è anche nata una mostra itinerante.