Un fiore fa primavera: «Tulipania» torna a sbocciare

Ma qual è la formula di «Tulipania»? L’accesso sarà gratuito per tutti: senza spendere un euro, insomma, potrete visitare il campo, passeggiare tra i fiori e partecipare ai numerosi eventi in programma. Per usufruire dell’ingresso gratuito è necessario richiedere la «TulipFidelity Card», disponibile sul sito web . La raccolta dei tulipani è sul modello «You Pick», perciò potrete recidere i fiori che preferite e portarli a casa con voi. Al campo, inoltre, sarà possibile acquistare bulbi floreali da piantare in giardino e prodotti dell’azienda agricola di «Tulipania», come il miele. Se siete amanti dei tulipani, il consiglio è quello di visitare il campo nel mese di aprile. Per le peonie, invece, il periodo migliore va da metà aprile a metà maggio. Per rendere ancora più comodo l’accesso al giardino, inoltre, è stato predisposto un nuovo parcheggio da 120 posti auto.