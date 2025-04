Da Bergamo al Giappone con furore: l’ascesa del wrestler Francesco Akira Begnini

A proposito di infortuni, fondamentale è allenarsi in maniera certosina al fine di prevenirli, ma ciò non sempre può bastare come ricorda Francesco che, più di una volta, ha dovuto far i conti con i “pericoli del mestiere”. «Quando sono arrivato in Giappone - dice Francesco - ho trascorso due anni in un dojo, una sorta di palestra dove si vive, ci si allena la sera tre/quattr’ore ogni giorno a livello atletico, ma al mattino si provano le mosse finché non escono in maniera perfetta. In Giappone sono molto esigenti sul fronte atletico e questo ti spinge a superare il limite. Mi piacerebbe dire che non ci sono infortuni, ma ho dovuto già sottopormi a un’operazione al ginocchio per un problema che ho incontrato durante un match in Italia e la mia spalla sinistra non è al 100%».