Fabiana Fachin e quella voglia irrefrenabile di surfare in parallelo sui pendii di snowboard alpino

In uno sport dove si gareggia spalla a spalla, su due tracciati affiancati, ma sulla carta identici, c’è da tenere conto di alcuni rischi del mestiere. Infatti fra una pista e l’altra non esistono barriere e una piccola distrazione può costare cara anche all’avversaria: «Mi è capitato due volte in gara che la mia sfidante finisse per invadere il mio percorso. Nel primo caso sono stata travolta rompendo fortunatamente soltanto l’attacco, nel secondo caso è stata una grande distrazione e ho cambiato la linea frenando leggermente, ma non mi sono fermata completamente e ho continuato a gareggiare. In questi casi potresti alzare la mano per far ripetere la run, ma quando sono al cancelletto non penso a questi inconvenienti».