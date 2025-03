Diplomazia di genere: perché le donne devono sedersi ai tavoli degli accordi

LT: In Italia scontiamo un ritardo nelle tempistiche: le donne sono entrate in diplomazia solo nel 1967, a seguito di una sentenza del 1960 della Corte Costituzionale che apriva le carriere pubbliche al genere femminile. La prima ambasciatrice italiana all’estero è stata nominata solo nel 1985. In alcuni contesti sono le modalità di accesso alla carriera diplomatica a prediligere gli uomini, magari con test d’ingresso che sono pensati ancora in modalità non inclusive. In generale, la Banca Mondiale ci dice che ci vorranno 130 anni per colmare il divario di genere in politica internazionale. Per ora siamo orgogliose di constatare che le giovani donne non si precludono più alcuna carriera e hanno dei modelli da cui trarre ispirazione: la testimonianza delle diplomatiche e delle ambasciatrici favorisce l’emulazione delle nuove generazioni.