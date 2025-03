Parità di genere: cosa ne pensa la nostra comunità?

La sicurezza è un tema che da sempre alimenta il dibattito pubblico. Come viene percepita? Anche qui le risposte non destano dubbi. Per quanto riguarda il rientro a casa la sera, ben l’82,7% dei partecipanti preferisce l’auto, mentre solo il 12,3% opta per camminare e un modesto 5% sceglie i mezzi pubblici. Il 54%, inoltre, non si sente a proprio agio nel prendere il treno da sola/o la sera. Questo dato riflette un timore concreto nei confronti degli spazi condivisi durante le ore notturne e sottolinea come le infrastrutture di mobilità sono percepite come ambienti poco sicuri, contribuendo a rafforzare l’idea della necessità di soluzioni personalizzate per sentirsi protetti.