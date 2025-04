«Lasciati portare lontano». In viaggio insieme sui sentieri di carta della «Fiera dei Librai»

Il titolo dell’edizione di quest’anno è un invito, «Lasciati portare lontano», una scelta che punta a tracciare rotte, ricalcolare percorsi e definire direzioni pagina dopo pagina: «Abbiamo necessità di mappe per decifrare il confuso presente e ci stiamo accorgendo che quelle che abbiamo in mano raccontano spesso un mondo che non c’è più o che è in continuo cambiamento – dichiara il direttore artistico della fiera Daniele Rocchetti - Per questo i libri hanno valore: sono strumenti privilegiati per cercare di cogliere la complessità del tempo, non azzerarla o semplificarla. Si legge un libro e si apre un mondo. E si offrono punti di vista plurali, anche divergenti, per comprenderlo più in profondità. Ci danno parole, voci, ci fanno sentire umani e aprono porte».