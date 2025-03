L’invincibile potere dei classici della letteratura

Un evento che, in questa sua settima edizione, ha scelto di inserire tutti gli appuntamenti all’interno degli spazi della Rete bibliotecaria bergamasca. Spiega il professor Paolo Barcella, docente di Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Bergamo che, assieme alla professoressa Cristina Cappelletti (docente di Letteratura italiana nel medesimo ateneo), è coordinatore dell’evento. «Si tratta di una scelta che è, prima di tutto, un esperimento, frutto delle convinzioni che muovono me e altri colleghi. Crediamo infatti che la valorizzazione della conoscenza passi attraverso la diffusione della stessa in quelle zone della nostra provincia che, normalmente, hanno meno occasione di intercettare il lavoro svolto dall’università e di beneficiare, in modo costante, di momenti di aggregazione e di animazione culturale». Un compito delicato ed estremamente necessario. «Alcuni territori sono in sofferenza per tante ragioni e tra queste c’è anche la riduzione delle attività associative – afferma Barcella –. Non cambieremo noi questo processo, ma, allo stesso tempo, riteniamo sia un valore il rafforzamento del legame sociale e che quindi abbia senso dare un contributo».