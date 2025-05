Gregorio Grazioli e il decathlon: un sogno che guarda alle Olimpiadi

Vivendo fra campo e casa, è fondamentale saper gestire al meglio il proprio equilibrio, al fine di evitare che l’ambito agonistico possa mischiarsi con le dinamiche famigliari. Per questo è importante distinguere attentamente il ruolo di figlio e atleta, sfruttando gli insegnamenti che papà Eros può dare in qualità di allenatore. «Essendo mio padre è sicuramente diverso che allenarsi con un tecnico esterno, nonostante lui sia un dottore in scienze motorie. Per questo dò priorità a questo aspetto, anche se possono esserci a volte delle incomprensioni. Dall’altro lato tutto ciò offre la possibilità di parlarne in casa, di dire quando si vuole “non riesco a capire questo aspetto nel salto in alto”, “non so staccare come voglio” o altro, potendo scegliere qualsiasi momento per confrontarci e ottenere consigli utili – aggiunge Grazioli – Con mio padre svolgo poi principalmente gli allenamenti extra, quelli che non compio già con il mio tecnico Giuliano Carobbio. Lui a volte riesce a esser sul campo per osservarmi mentre svolgo l’esercizio oppure in altri casi mi dice cosa fare e poi valutiamo. Per le gare, svolgendosi fuori dalla provincia spesso e su più giorni, mi accompagna direttamente e tutto ciò è fondamentale perché nella mia società sono l’unico che fa decathlon e rischierei altrimenti di svolgerle da solo».