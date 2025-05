Playlist orobica, un viaggio tra le nuove uscite e i concerti made in Bergamo

Con l’arrivo della bella stagione, Piazzale degli Alpini torna ad essere uno dei poli musicali della città grazie a «Bergamo NXT». Volendo consigliare uno solo dei vari concerti in programma per questo mese, la scelta non poteva che cadere sulla data orobica dei Delta V, storica formazione sempre a cavallo tra il pop e l’alternative che questo 2025 torna a calcare le scene con il suo «Nazisti dell’Illinois tour», dal nome del loro ultimo singolo. Per chi non dovesse conoscere la formazione, avviso che questa band – almeno a mio parere – ha bisogno di una certa dose di attenzione in live per via delle sonorità oniriche e dei testi particolarmente carichi di significato. Questo però non significa che non valga la pena mettersi in gioco, ascoltare qualche canzone in cuffia e valutare se valga la pena per i propri gusti dedicare una serata all’ascolto live.