Fiori, piante e frutti come riconoscerli? Tre app per chi ama la natura

L’Italia, per esempio, si trova nella macroregione Europa Sudorientale, che comprende anche la Grecia, la Costa Adriatica e i Balcani: al suo interno, il database di Pl@ntnet comprende 6.995 specie vegetali e 11 milioni di immagini tra cui effettuare ricerche. L’identificazione è rapida e semplicissima, poiché direttamente dall’app è possibile aprire la fotocamera e catturare un’istantanea del fiore, del frutto o dell’albero su cui volete avere informazioni. In alternativa, il caricamento delle foto può essere effettuato anche in un secondo momento, da casa. Completa il parco dei servizi di Pl@ntnet la funzione «Geo», per ora solo in beta, che sfrutta le coordinate GPS di tutte le osservazioni nel suo database per prevedere quali piante incontrerete nelle vostre escursioni.