Fotografare con lo smartphone. Cinque consigli (più uno) e qualche corso di fotografia in città

Sono sicuro che d’ora in poi seguirete alla lettera questi consigli. Ma cosa fare per recuperare le vecchie foto che non sono state scattate correttamente? La risposta è semplice: sfruttate gli strumenti di modifica e di editing del vostro smartphone, che ormai sono sempre più versatili. I tool tradizionali vi permettono di ritagliare le immagini, di raddrizzarle rispetto alla linea dell’orizzonte (altro consiglio spassionato: mai, ma proprio mai, fare foto storte), di aggiustare la luminosità, la temperatura, i colori e persino il fuoco, in alcuni casi. Poi c’è il grande capitolo dell’Intelligenza Artificiale, che può rivelarsi molto utile in fase di post-produzione per rimuovere soggetti indesiderati finiti per errore negli scatti o addirittura per estendere le vostre foto al di là dei bordi. Avvaletevi di questi strumenti quando necessario, ma attenzione: dei buoni algoritmi, un’IA potente e una dose massiccia di editing non risolvono gli errori più gravi. E, soprattutto, danno un tono artificiale all’immagine.