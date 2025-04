Pagina dopo pagina, un viaggio tra i librai indipendenti di Bergamo

Questa libreria è nata nel 1999 a Ponteranica e, da 26 anni, è uno dei motori propulsivi della Ramera. Tra gli scaffali e i volumi vi aspettano Paolo e Luisella. «Siamo partiti proprio da zero da un’idea di mio padre commercialista – spiega Paolo – Stufo di numeri e con il sogno di aprire una libreria, mio padre non riuscì a vivere appieno l’attività perché rimase legato al suo lavoro. Se non fosse stato per lui, noi non ci saremmo buttati in questa avventura un po’ “folle”, anche perché non eravamo in città, ma in paese. Lui ha incanalato una passione comune in un progetto strutturato». «All’inizio abbiamo cercato di capire le richieste dei nostri clienti – prosegue il titolare – mentre da qualche anno a questa parte ci stiamo specializzando in ambito salute e natura, anche perché la mia collega è diventata naturopata. Oggi la libreria è quindi un “ibrido”: oltre ai libri offriamo anche prodotti alimentari biologici, prodotti di erboristeria, rimedi naturali e anche si volumi ci stiamo concentrando su queste tematiche».