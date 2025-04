coseserie: oltre «Adolescence», cinque produzioni da vedere in questo periodo

Cosa succede se due perfetti sconosciuti si incontrano l’ultima notte dell’anno e, senza saperlo, danno il via a un viaggio lungo un decennio? «Dieci Capodanni» («Los años nuevos») parte proprio da qui: Oscar, giovane medico in pronto soccorso con un futuro incerto, e Ana, barista in un locale alla moda di Madrid con un visto per il Canada quasi scaduto, si incrociano per caso in una notte di fine 2015. Tra brindisi, feste e un’alba condivisa, scatta una scintilla. Ma la loro storia non si consuma in poche ore: ogni episodio della serie li ritrova esattamente un anno dopo, in un nuovo capodanno, per raccontarci come il tempo li avvicini, li separi, li cambi.