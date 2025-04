Il «Walt Disney d’Italia» si racconta: la «vita a cartoon» di Bruno Bozzetto

Ma come è nato questo rapporto speciale tra Bozzetto e Riva di Solto? «Tutto è iniziato con il windsurf. Praticavo windsurf vicino a Castro. In quel punto il lago si stringe e il vento aumenta: io e mia moglie eravamo appassionati, ci andavamo spesso. Sulla via del ritorno ci fermavamo sempre a bere un caffè al bar di Riva di Solto: piano piano abbiamo scoperto questo paese meraviglioso e ci siamo innamorati», racconta l’animatore milanese. Alla fine, quel borgo ha conquistato Bozzetto e la sua famiglia: «Un giorno, un mio amico ci ha detto che stavano vendendo una casa un po’ abbandonata e decrepita proprio a Riva di Solto. L’abbiamo acquistata, recuperata, ristrutturata: ancora oggi, ci andiamo per goderci qualche giorno di vacanza. Devo dire che è una zona meravigliosa: il paese è piccolo e incantevole. Quando passeggio ho l’impressione di non trovarmi più in Italia. Mi sembra di stare in Norvegia, o in qualche posto simile nel Nord Europa». L’amore del disegnatore per il borgo sul Lago d’Iseo non è passato inosservato all’amministrazione comunale, che il 12 aprile alle 11, alla Sala Consiliare del municipio di Riva di Solto, gli conferirà la cittadinanza onoraria.