La Resistenza a pedali: cinque storie di partigiani in bicicletta

Tina Costa nacque in provincia di Rimini nel 1925 in una famiglia socialista e antifascista. A soli sette anni, si rifiutò di indossare la divisa di figlia della lupa, subendo così i rimproveri della maestra fascista. Attiva nel Partito Comunista, maggiorenne divenne staffetta partigiana: aveva il compito di attraversare la linea gotica in bicicletta per recapitare messaggi, viveri, munizioni, medicine e stampa clandestina ai compagni di brigata. Nonostante i nazifascisti avessero tentato più volte di proibire l’uso della bicicletta per ostacolare la Resistenza, il divieto non fu mai davvero rispettato, soprattutto nelle grandi città come Milano e Torino, dove le due ruote erano il mezzo di trasporto quotidiano per moltissimi operai. Tina, come tante altre, continuava a pedalare consapevole del rischio ma determinata a fare la sua parte. Arrestata insieme alla madre e a un fratellino, durante il tragitto verso il campo di Fossoli, riuscì a fuggire approfittando di un bombardamento.