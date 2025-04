In che modo le parole che utilizziamo plasmano il nostro essere donne?

PM: L’uso di questi elementi grafici come lo schwa e altri che sono stati via via prodotti, al di là della mia opinione personale in merito, non siano risolutivi. Io penso che tutto ciò che nella lingua non mette alla pari l’oralità e la scrittura, deve essere oggetto di attenzione. Anche l’esperimento che abbiamo fatto con circa 86 studenti di prima liceo ci ha dimostrato che tutto ciò che crea ostacolo alla comprensibilità perché trovo un inciampo, non viene approvato perché c’è un discorso ideologico di presunta parità di genere. Questi mezzi linguistici non sono la vera risposta ai problemi, al contrario la valorizzazione di tutti i generi o la neutralizzazione del genere, può essere efficace, soprattutto per chi scrive per un ampio pubblico. Associare dei ruoli alla lingua è, in questo senso, discriminatorio.