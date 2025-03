Cosa sono le certificazioni per la parità di genere? I corsi di Bergamo Sviluppo ce lo spiegano

I percorsi, gratuiti per chi ne farà richiesta e della durata di quindici ore, vogliono spiegare le certificazioni per la parità di genere alle aziende, promuovendole come strumento per migliorare la governance, i processi aziendali e l’etica d’impresa. «I giovani hanno una forte sensibilità nei confronti delle tematiche di genere e sono attratti dalle aziende che garantiscono un ambiente di lavoro sano ed equo. Le certificazioni permettono di riconoscere immediatamente le imprese “virtuose”: per questo ottenerle è importantissimo», spiega Silvia Campana, responsabile dell’Area Comunicazione di Bergamo Sviluppo, che aggiunge: «Sono importanti soprattutto in un contesto come quello bergamasco, dove la disponibilità di lavoratori è fin troppo bassa. Una compagnia che dimostra di adottare pratiche non-discriminatorie, di saper ridurre o azzerare le differenze salariali tra uomini e donne e di prestare particolare attenzione a temi come la genitorialità è sicuramente avvantaggiata quando si tratta di trovare nuovi lavoratori». L’idea alla base del percorso, insomma, è che un’azienda più inclusiva è un’azienda più attrattiva per i lavoratori, soprattutto in una provincia come la nostra, in cui il tasso di disoccupazione è inferiore al 3% (dati ISTAT). «Ma non solo: una compagnia che consegue una certificazione ha tutto il diritto di comunicarla come all’esterno. Gli attestati di parità di genere sono “spendibili” a livello di comunicazione per nuove partnership e clientele, e in più forniscono spesso dei vantaggi nei bandi pubblici».