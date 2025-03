La medicina invisibile: se il corpo femminile resta fuori dai dati di ricerca sui farmaci

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la medicina di genere come lo studio dello stato di salute e di malattia di ogni persona e di come esso sia influenzato dalle differenze biologiche, definite dal sesso, e socio-economiche e culturali (che invece sono definite dal genere). Questa espressione è stata usata per la prima volta dalla prima direttrice donna del National Institute of Health (NIH) negli Stati Uniti, la cardiologa Bernardine Healy, nei primi anni ’90. La stessa Healy notò che le donne, soprattutto in ambito cardiologico, ricevevano cure meno tempestive e meno adeguate rispetto agli uomini perché i loro sintomi venivano spesso sottovalutati o non riconosciuti. Quindi, pubblicò sul «The New England Journal of Medicine» un articolo chiamato «The Yentl Syndrome», cioè «La Sindrome di Yentl». Il nome deriva dal film (e prima ancora dal racconto di Isaac Bashevis Singer) «Yentl», con Barbra Streisand, in cui la protagonista è una giovane ebrea che, per poter studiare il Talmud (riservato agli uomini), si traveste da ragazzo. L’idea alla base del paragone di Healy era questa: una donna, per essere curata come un uomo, doveva “mascherarsi” da uomo, cioè manifestare sintomi tipicamente maschili per essere presa sul serio.