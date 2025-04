Non volevo un gioco “per ciechi”, volevo solo giocare

Sul tavolo erano presenti delle lettere legate ad un alchimista che aveva un ruolo chiave nella vicenda e, per rendere accessibili a tutti, è stato appositamente creato un gruppo whatsapp in cui sono stati caricati i file di queste lettere in modo da poter essere anche ascoltati. L’esperienza si basava su delle ampolle con degli ingredienti utili a creare una pozione e le etichette erano scritte sia in braille sia in caratteri latini. In tutto questo sin dai primi momenti di gioco è stata stabilita una regola comune «Non abbiate paura di chiedere aiuto». Attorno al tavolo infatti sono sempre stati presenti almeno due volontari in grado di aiutare nella fruizione del gioco in quei – rarissimi - frangenti in cui le caratteristiche di un enigma non erano perfettamente allineate alla tipologia di giocatori. Greta Carrara insieme ai collaboratori Raffaele Pedroni, Matteo Morreale, Nicolò Botta, Valentina Moro, Sara Magaiez ed Eleonora Surini hanno creato un’esperienza unica, per me totalmente nuova ma non per questo meno stimolante o avvincente rispetto all’approccio ludico “tradizionale”.