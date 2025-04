Il diavolo e il senso di colpa. Come ricordarci che meritiamo amore

Non abbiamo colpe per quello che ci è successo in passato, ma abbiamo la responsabilità di ciò che volgiamo far succedere nel nostro futuro, e di ciò che facciamo nel presente per muoverci in quella direzione. L’esperienza terapeutica racconta di come spesso capiti di ripetere le stesse terribili esperienze relazionali dolorose, e questo succede finché non superiamo e curiamo le nostre ferite relazionali. La relazione terapeutica fornisce un luogo sicuro dove poter sperimentare esperienze positive e riparative. Non ci sono formule o tecniche magiche: il senso di colpa si scioglie quando torniamo ad amarci, ed è un processo. Qualche volta ci sono eventi che lo segnalano, come segnavia: mi sono reso conto di aver superato il senso di colpa in un sogno. Spesso è un tonare a ricordare (etimologicamente: riportare al cuore) ciò che probabilmente abbiamo dimenticato: meritiamo amore.