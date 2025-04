Lorenzo Gasparrini: decostruire per riscrivere il maschile. E tu «Che uomo sei?»

LG: È uno dei più forti condizionamenti patriarcali che si subiscono, che costruiscono questa identità. Non si fa mai un discorso di genere tra uomini. Guarda come viene utilizzata la parola stessa: le donne sono un genere, le persone trans sono un genere, ma gli uomini no. Non si parla mai di uomini come di un “genere”. Abbiamo tanti problemi individuali, ma non abbiamo mai problemi pubblici. È un grande tabù. Se qualcosa non va, non è mai visto come un problema degli uomini tutti, ma come un problema personale. Poi c’è anche l’idea sbagliata che parlarne significhi assumersi una colpa. Ma non è così. Il colpevole della violenza è chi la commette, chi non partecipa non è colpevole. Ciò che ci viene chiesto in quanto uomini è di assumere una responsabilità collettiva.