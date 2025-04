Viva l’Umaréll che lavorando si salva la vita

La pioggia è passata e gli operatori sono tornati ai vari cantieri. Anche Gino, Piero, Tony e Carlo hanno ripreso il loro ruolo da sentinelle, questa volta davanti ai lavori di rifacimento della facciata di una palazzina. «Per fortuna ha smesso di piovere. Ho passato due giorni a dormire. Meno male che è passato mio figlio a portarmi i salami, altrimenti sarei ancora sul divano» esclama Carlo. Scherza, ma in cuor suo si ricorda delle interminabili ore in casa durante quella pandemia che si è portata via sua moglie. Non fosse stato per il figlio che lo andava a trovare e per i messaggi di Gino, Tony e Carlo da quel divano non si sarebbe mai alzato. Il vedere gente al lavoro, il suo lavoro, lo rende felice e gli rimette energia in corpo. «Gino! Ho parlato coll’elettrico dei lavori» esclama Tony riferendosi al dialogo avuto con l’elettricista del cantiere. «Dice che la sua azienda può fare le carte dell’impianto della sagra della porchetta dell’anno prossimo». Gino si segna il contatto dell’elettricista su whatsapp e poi si gira verso Carlo: «Ci dai una mano anche quest’anno con i conti della festa?». «Ovviamente! quando stavamo guardando i lavori del nuovo spazio fiere, ho incontrato l’assessore al bilancio. Dice che, se ce la giochiamo bene, quest’anno abbiamo anche delle sovvenzioni e paghiamo meno». Gino mette le mani sulla spalla a Piero «Ti va di tornare a fare il capocantiere e dirigere la squadra di volontari della sagra anche in questa edizione?». Piero si gira e sorride: «Certo! Non son mica qui a guardare i cantieri per passare il tempo!». «E allora perché lo fai?» chiedono gli amici di una vita.