Storia di una sana domenica piena di chimica

Mi sveglio, preparo zaino e scarponcini e mi metto al volante: destinazione montagna. Percorro la valle con la musica in sottofondo ed il paesaggio che scorre. Dietro al volante, in ogni istante, una capsula piena di un composto chimico è pronta a detonare nel caso ci dovesse essere un forte impatto. La detonazione innescherebbe una reazione chimica, rilasciando una grande quantità di gas e riempiendo nell’arco di pochi millisecondi il dispositivo che tutti conosciamo come airbag. Questo dispositivo salvavita deve agire in tempi incredibilmente rapidi per essere efficace.