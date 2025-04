Non solo una cerimonia, ma una festa: Levate celebra il 25 aprile

Ma cosa ha spinto il Comune di Levate e A.N.P.I. Dalmine a collaborare per la creazione di «Ora è sempre resistenza!»? Lo abbiamo chiesto ai diretti interessati. Cristiano Poluzzi del direttivo della sezione Natale Betelli A.N.P.I. Dalmine ha tenuto a sottolineare la volontà di «ribadire che l’antifascismo è pace. Per questo abbiamo voluto accanto a noi realtà come Fridays for Future, Bergamo Pride, e l’associazione di amicizia Bergamo-Palestina. L’antifascismo, ieri come oggi, è una lotta per i diritti, per la giustizia sociale, per l’ambiente, per la pace. È un valore fondante, ed è ancora più importante celebrarlo oggi, in un’epoca segnata dal ritorno dei neofascismi, da nuove guerre e da forti spinte reazionarie».