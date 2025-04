Un tuffo nel passato di Palazzo Moroni tra arte e natura

Se amate Palazzo Moroni non potete perdervi l’evento di punta che si svolge ogni anno nel mese di maggio: la «Festa della Seta». Qui vi diamo solo una breve anticipazione, ma la cosa più importante è che non prendiate impegni per il weekend del 17 e 18 maggio. In quelle date ci sarà un ricco programma di eventi, tra cui laboratori e mostra mercato, – ancora in fase di costruzione – dedicato, alla produzione e al commercio della seta, che per oltre quattro secoli ha fatto la fortuna della famiglia Moroni. La storia dell’elegante e prezioso filato lega, inoltre, i Moroni al territorio, perché l’economia bergamasca si è fondata per secoli sulla produzione della seta.