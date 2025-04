«Teatro Libera Tutti» trasforma i margini in luoghi di relazione e bellezza

C’è un teatro che non aspetta di essere cercato: parte, cammina, incontra. Si muove lungo i bordi, attraversa periferie, cortili, scuole e centri di quartiere. «Teatro Libera Tutti!» è il progetto che Pandemonium Teatro ha elaborato a partire dall’esperienza maturata negli anni di presidio culturale in alcuni quartieri di Bergamo e ad Alzano Lombardo e che da anni abita i margini trasformandoli in luoghi di relazione, bellezza e possibilità. Qui, l’arte non è un privilegio, ma un diritto diffuso, da coltivare nel quotidiano. Non si recita per il pubblico, ma con il pubblico: bambini e bambine, giovani, genitori, insegnanti, anziani e abitanti. Insieme, si costruiscono presìdi culturali dove prima c’erano distanze.