La musica italiana ha un problema con le donne?

Nel caso di artiste affermate come Giorgia , il discorso è ancora più complesso. Il suo piazzamento a Sanremo nel 2025, ad esempio, è stato visto da molti come un’ulteriore conferma di una cultura musicale italiana che fatica a premiare il talento femminile, soprattutto in contesti come il «Festival di Sanremo», che è da sempre sinonimo di consolidamento della carriera. Ma il caso di Giorgia potrebbe essere letto anche in un’altra luce: forse la sua mancata presenza sul podio non dipende solo dal fattore genere, ma anche da una sua scelta stilistica che, nel 2025, potrebbe risultare meno appetibile per un pubblico giovane. Il fatto che la cantante si sia affidata a autore di vent’anni per il suo testo, piuttosto che scrivere e raccontare la propria verità, potrebbe essere visto come una mossa strategica che non ha funzionato, almeno in termini di riconoscimento.