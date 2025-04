Una discesa nel canyon dell’anima: Eleonora Delnevo e le gole del Verdon

«Avevo un po’ di paura perché, dopo aver scalato per la seconda volta El Capitain nel Parco dello Yosemite nel 2018, non ho più fatto arrampicata. Non sapevo se ero ancora in grado di muovermi così agevolmente, affrontare una parete e fare le doppie. Così, insieme ai miei amici, abbiamo deciso di ritrovarci in falesia a Onore e provare tutte le mosse necessarie al fine di arrivare all’appuntamento pronti e senza pericoli – sottolinea Lola -. A differenza dell’arrampicata paralimpica che si effettuata su tracciati con strutture artificiali di una decina di metri utilizzando le prese sul pannello, abbiamo escogitato alcuni “trucchetti” provenienti dall’arrampicata artificiale e da altri mezzi come bicicletta e parapendio. Abbiamo installato un autobloccante sul manubrio dritto a T di una vecchia mountain bike, abbiamo predisposto una carrucola e un altro bloccante che possa tenermi ferma sulla corda. Tutto ciò mi consentirà di risalire con corda statica senza difficoltà, mentre gli altri arrampicheranno normalmente. L’obiettivo è infatti addentrarci nella gola scendendo per circa centocinquanta-duecento metri prima fino in fondo alla gola per poi risalire sino all’imbocco del sentiero».