Anna Zafesova: «Non c’è alcuna prospettiva che la guerra in Ucraina finisca rapidamente»

AZ: In quegli anni, da responsabile del desk esteri per La Stampa, mi sono occupata meno di Russia. Dopo l’esperienza da corrispondente, che è un lavoro molto più in solitaria, mi piaceva molto l’idea di lavorare in squadra. Con la rivoluzione di Internet e con tutte le nuove tecnologie, tante cose si potevano seguire anche a distanza. Per esempio, c’era la possibilità di seguire manifestazioni del 2011-2012 anche online da persone che le proiettavano. Paradossalmente è diventato sempre più facile lavorare da qui perché più la libertà di stampa a Mosca veniva limitata, più veniva meno l’importanza di essere sul posto. Le apparizioni di Putin sono da anni centellinate, organizzate e transennate. L’accesso è di solito autorizzato per pochi giornalisti russi. Una circostanza per noi banale, come una domanda non prevista, in Russia non è possibile, per cui seguire l’evento in streaming non fa alcuna differenza.