Il testamento dell’ortolano: e se ricevessimo in eredità un orto?

MB: Assolutamente sì. Con grandissima convinzione. È un luogo di questo tipo. E non a caso, forse, sono approdato anche a questa idea, a questo spettacolo. A parte che, per me, questo spettacolo chiude una specie di trilogia: nei due monologhi precedenti avevo già parlato di natura e del rapporto tra uomo e animale. Quindi è un approdo naturale. Ed è senz’altro un luogo, un bel luogo, di resistenza. Per chi lo sa apprezzare. Per chi lo sa vedere. Non è per tutti, ovviamente. Non è per chi non si vuole sporcare le mani. Magari non è consapevole, ma bisognerebbe cercare di instradarlo.