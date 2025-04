Quattro proposte alla scoperta dell’Isola... che c’è (quella Bergamasca)

È bene specificare che non sarà una “passeggiata qualunque”, e non a caso, il motto della guida che vi accompagna è «quando conosci apprezzi, e quando apprezzi ami». In questo senso l’uscita si caratterizza come un’esperienza di qualità, che non vuole solo “percorrere” un sentiero e dei luoghi ma scoprire peculiarità del territorio che, da soli, non saremmo in grado di riconoscere. Per divenire, quindi, «custodi di un territorio che si ama, perché se ne conosce la storia e le bellezze».