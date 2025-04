Una passeggiata “aperitiva” al borgo di Cacciamali

Simon Pietro prosegue a ruota libera: «Non c’è acqua potabile in baita e nemmeno l’elettricità ma si sta bene lo stesso. Salgo nel fine settimana per fuggire dal trambusto della valle» e ci mostra la vecchia stalla, fatta a silter, la grande cisterna per l’acqua piovana, il fienile e le stanze. Tutto all’insegna di una sobria funzionalità e dell’essenzialità. Il luogo è molto fresco e la stufa sempre accesa. Chiedo se capita di incontrare animali selvatici e con un sorriso riprende il racconto: « Una sera dello scorso autunno abbiamo assistito al combattimento dei cervi in amore: emettevano bramiti tanto forti da far accapponare la pelle. Erano nel prato qui sopra, a un certo punto è iniziato il combattimento. Sentivi distintamente il rumore secco delle cornate. Alla fine il maschio vincitore ha iniziato a bramire ed è andato avanti ad emettere versi per tutta la notte come per festeggiare la vittoria! Un’altra volta invece, era il mese di maggio, siamo usciti la sera dalla baita e ci siamo ritrovati immersi in un “mare” di lucciole, tutte sfavillanti, uno spettacolo!». Ci fermeremmo volentieri a lungo ma dobbiamo proseguire. Salutiamo Simon Pietro con la promessa di tornare alla Tesa.