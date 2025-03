I Monti di Ubiale, sentinelle di tre valli

Lasciamo l’auto presso il campo sportivo di Ubiale (340m) incamminandoci su per i tornanti di via Garibaldi. Deviamo per via Locatelli fino a imboccare via Cave, una cementata che ci introduce, senza indugi, alle pendenze tipiche dei sentieri ubialesi. In corrispondenza di un tornante si diparte, sulla sinistra, un ampio sentiero che corre tra le ultime case del paese e il bosco. Lo percorriamo fino a un trivio (460m): un cartello di legno invita a procedere dritti verso la località Predàl (che raggiungeremo in seguito), mentre noi facciamo una svolta di quasi 180 gradi per seguire il sentiero sulla destra. Si sale zigzagando nel bosco che ben presto diviene dimora di rovi. Fortunatamente il tracciato è libero da intralci. Siamo nella zona delle cave di quarzo, sfruttate dal 1700 fino agli anni Settanta del secolo scorso. Nel XVIII secolo il quarzo qui estratto era molto ricercato per le sue particolari doti di durezza che lo rendevano la pietra focaia ideale per gli archibugi.