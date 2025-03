Ciclovia della Cultura: sul percorso tra Bergamo e Brescia ci sono oltre 40 criticità

Saliamo in sella in Città Alta e da Piazza Cittadella discendiamo le mura veneziane lungo le corsie ciclabili tratteggiate (bike lanes) fino a Porta Nuova dove prendiamo la direttrice A comunale che tra un marciapiede e l’altro percorre via Borgo Palazzo fino a Seriate. Per non procedere lungo lo stretto provinciale, il percorso prevede una deviazione con tre barriere dissuasorie che oltrepassa il Serio e poi continua attraversando il centro, la ferrovia e il quartiere San Giuseppe dove, con una seconda deviazione al parco A.R.A, raggiungiamo via Brusaporto. Questo primo tratto ricalca l’itinerario per le due ruote lungo la direttrice est, valutato nella mappatura della ciclabilità dell’hinterland bergamasco. Proseguiamo lungo via Brusaporto, dove un breve tratto di ciclabile tratteggiata lascia presto spazio a una nuova ciclopedonale. Dopo meno di un chilometro, però, il percorso si restringe fino a diventare una stretta stradina, interrotta da paletti gialli. Entrati a Brusaporto, l’itinerario continua sul marciapiede della via principale, dove una pensilina dell’autobus rappresenta l’ennesimo ostacolo, per poi deviare verso il castello di Rivola. Proseguiamo tra i campi, seguendo strade secondarie e ciclopedonali, fino a rientrare sulla strada principale attraversando il centro abitato di Bagnatica. La ciclopedonale del paese, di recente costruzione, segue un tracciato che attraversa tutte le aiuole alberate del viale: non proprio una scelta lungimirante.