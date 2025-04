«Fuori i Secondi»: Paolo Bonfanti e il magico mondo della boxe popolare

A differenza del pugilato tradizionale, la boxe popolare racchiude tutti i caratteri della militanza e della resistenza mettendo sempre in prima posizione il valore della persona a dispetto dell’agonismo assoluto. Conta in seconda battuta il risultato che emerge dal ring, anche perché l’obiettivo è cercare di tutelare nel migliore dei modi gli atleti. «Nella boxe popolare c’è una regola in Italia per cui questo sport può esser praticato soltanto in Federazione e questo per noi non va bene. È come se a un certo punto non esistesse più il CSI e non si potesse più fare calcio o ciclismo a livello popolare – sottolinea Bonfanti -. I principi della boxe popolare sono infatti diversi da quelli che dello sport agonistico federato. Per esempio non esiste il concetto di di K.O. o di prevalenza su un avversario. La partita è letteralmente uno scambio, quasi un’esibizione con l’aggiunta dell’arbitro. Qualora ci sia troppa differenza fra i due contendenti, quello più forte rallenta vistosamente altrimenti interviene il direttore di gara e ferma il match. Insomma, più che una sfida, si tratta di un allenamento dove il rispetto e la passione la fanno da padrona».