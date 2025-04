Guida agli eventi del weekend di Pasqua (18 – 21 aprile)

Iniziamo questo lungo week end pasquale con un’attività dedicata ai più piccoli e alle famiglie. A Bergamo e in provincia sono infatti in programma diverse iniziative per la caccia alle uova, un’esperienza entusiasmante per i bimbi di tutte le età. Nei parchi e nei centri storici, in questo articolo trovate qualche una guida agli eventi in calendario in questi giorni. Volete trascorrere un momento nel segno del rock? Al Druso ci sarà «Monsters of rock», tre tributi e un dj set imperdibili per una serata da ricordare. Sul palco saliranno tre diverse band: Sehnsucht, Psycho Sys e Storytime.