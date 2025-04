Il fascino esotico della Spagna protagonista del «Festival Pianistico»

Oltre ai concerti principali, il Festival offrirà come sempre numerosi appuntamenti sul territorio per vivere la magia del pianoforte. Il calendario dell’iniziativa «Festival e dintorni» prenderà il via il 6 maggio a Gorle con Federico Colli , apprezzato pianista bresciano già ospite del Festival e protagonista di esibizioni in tutto il mondo con le più prestigiose orchestre. A Nembro, il 9 maggio, si terrà un concerto speciale con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, che quest’anno festeggia l’ottantesimo anno di fondazione. L’Orchestra, con il pianista e concertatore Louis Lortie e la pianista Illia Ovcharenko , regalerà due capolavori: il «Concerto per due pianoforti K365» di Mozart e il «Concerto per pianoforte n.5 Imperatore» di Beethoven.