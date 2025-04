Alcuni eventi a portata di mano (e di ambiente) dal 25 al 27 aprile

Per chi è affasciato dal riuso ma vuole mettere le mani in pasta nel vero senso della parola, sempre domenica 27 aprile, la Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto, Torre Pallavicina ospita dalle 14 il laboratorio per famiglie «L’uomo di paglia» . Previa iscrizione gratuita entro giovedì 24 aprile, sarà un’occasione per riciclare abiti usati e costruire insieme gli antichi custodi di orti e campi, gli spaventapasseri, da portare nel giardino di casa, o da lasciare a guardia del Bosco Didattico.