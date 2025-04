Si scaldano i motori della «Fiera Agricola della Pianura Bergamasca», un incontro tra storia e innovazione

Oggi l’evento ha un respiro più ampio - da cui il nome «Fiera Agricola della Pianura Bergamasca» e non solo del territorio di Treviglio – ed è inserito nel calendario ufficiale delle Fiere Regionali di Regione Lombardia. A 42 anni di distanza, il format continua a portare indotto, novità e passione sul territorio e ai suoi abitanti, sempre rimanendo al passo con i tempi, sottolinea Flavia. «In agricoltura, è molto forte il tema del ricambio generazionale – spiega lei – Oggi le aziende non sono più soltanto a conduzione famigliare, che passano cioè di padre in figlio o in figlia, ma sono molto più grandi, con tanti capi di bestiame e una presenza sempre più importante di tecnologia applicata all’ agricoltura. Per questo, incentiviamo i ragazzi e le ragazze a vedere questo settore come ambito lavorativo».