Clubbing che fa community: i format che muovono gli under 35 nella notte di Bergamo e dintorni

Il dancefloor non è solo luogo di ballo, ma di resistenza. Ogni evento è un’esperienza multisensoriale, dove il dj set è solo un pezzo del puzzle: ci sono i visual, i look iper-stilizzati, le performance, la cura dei dettagli. Il pubblico arriva preparato, spesso anche “in personaggio”, in una celebrazione collettiva dell’alterità. Sociologicamente potremmo dire che Utopia mette in scena una “comunità affettiva temporanea”, dove le barriere identitarie cadono e il ballo diventa atto liberatorio e affermativo.