Le donne invisibili di Bergamo: chi decide l’odonomastica delle città?

Lo storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, nel suo saggio «Le statue giuste» presenta alcuni dati che fanno riflettere. In Italia è stato calcolato che su circa cento strade intitolate a uomini, solamente otto recano tributo alle donne e, sulla base della ricerca effettuata dall’associazione «Mi Riconosci?», su migliaia di monumenti del territorio italiano, solamente 171 rendono omaggio a figure femminili. Sono numeri dinnanzi ai quali non si riesce a restare indifferenti, soprattutto quando emerge come queste poche rappresentazioni incarnino i tipici stereotipi della società e inoltre siano poste in luoghi più periferici. Se non ci credete, potete osservare con i vostri occhi. L’associazione, sul proprio sito, dispone di una mappa dove sono indicate le coordinate precise di ogni riproduzione scultorea femminile, categorizzate in precisi gruppi.