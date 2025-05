Quattro parchi tematici da non perdere vicino Bergamo

Molto agevole la fruizione, che è libera, ma prevede anche la possibilità di partecipare a visite guidate gratuite senza prenotazione, della durata di circa un’ora e un quarto (al mattino dalle 10 alle 11 e al pomeriggio alle 15). Anche i laboratori per i bambini sono liberi e gratuiti. È possibile imparare ad accendere il fuoco, macinare il grano, fondere i metalli, tirare con l’arco e persino viaggiare in piroga. Il bambino giunto alla postazione, se interessato, decide al momento la partecipazione. Si paga un contributo di 2 euro solo nei laboratori con utilizzo di materiale (ad esempio il rame) poiché il manufatto rimane come ricordo. Per pranzare ci sono diverse opzioni: pic-nic in porticati con tavoli, ristorante (prenotazione all’arrivo) e bar. Per i più piccoli c’è un parco giochi attrezzato, libero con accesso anche ai cani (al guinzaglio).