Non si fanno i figli con la paura

Mio padre e i suoi fratelli dormivano in quattro nella stessa stanza; io ho litigato con persone che sostengono sia ingiusto fare più di un figlio se non si può garantire una camera singola a ciascuno (certo, se l’ipotesi è che i figli rimangano nella loro cameretta fino ai 30 anni capisco il punto. Ancora una volta: questione di prospettive). La risposta più diffusa alla domanda: «Perché non si fanno figli?» è che non è giusto metterli al mondo e poi farli vivere in ristrettezze. E quali sono queste ristrettezze? Non avere di che comprare matite e quaderni per la scuola? Mangiare pane e cipolla? No: non potersi permettere di pagare milleduecento euro per la gita scolastica di quinta superiore. È un esempio reale, e mentre me lo raccontavano pensavo solo che vorrei vietare per decreto in tutte le scuole della Repubblica la possibilità stessa di proporre agli studenti viaggi d’istruzione che costano quanto lo stipendio mensile di un educatore sociosanitario.