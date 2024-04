«Esplorando la Costituzione»: ascolta le puntate 15-24 del podcast

Le puntate diciottesima e diciannovesima si occupano del secondo articolo dei Principi fondamentali, dedicato alla solenne affermazione dei diritti inviolabili dell’uomo, presupposto per la vita sociale dell’individuo. Il singolo è infatti concepito come parte della complessa rete delle relazioni sociali intessute da ognuno nella propria vita, tutelato ovunque si trovi per il solo fatto di essere uomo, depositario di diritti universalmente riconosciuti che anche la Repubblica si impegna a garantire. Solo così la personalità umana potrà svilupparsi in un modo armonico, sano ed equilibrato, e potrà restituire potenzialità e doti alla collettività per il suo auspicato progresso.